Соединённые Штаты оказывают давление на политиков Европы, форсируя их принимать те решения, после которых у них не будет будущего, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале в качестве доказательства он привёл пример с ситуацией вокруг приёма Киевом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В немецких СМИ написали о том, украинские власти не захотели принимать его из-за якобы «тесных связей с Россией». По мнению Володина Штайнмайер тут же отрёкся от этого «под давлением Вашингтона».

Выглядит это настолько жалко и низко, тем более, когда это делает глава государства. Как оказалось, несамостоятельного. США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского, — заключил спикер Госдумы.

За руководством Украины стоят власти США, посчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, основными участниками украинского конфликта стали США, Вашингтон и Брюссель, которые «прибрали к рукам власть», установив нацистский режим на Украине. Володин также заявил, что американское руководство будет бороться за сохранение влияния на Украине.

Ранее Володин высказался насчёт кризисной ситуации на Украине, которая, по его мнению, возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников.