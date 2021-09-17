В Госдуме заявили, что США финансируют дискредитацию выборов в России

В США неправительственные организации выделили дополнительные деньги иноагенту «Голос» на дискредитацию выборов в России . Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, передаёт РИА Новости.

Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы её передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили ионогену, движению «Голос» (признан ионогеном - NEWS.ru) дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации, — цитирует его агентство.

Он добавил, что после оглашения итогов голосования будет развёрнута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что зарубежное финансирование деструктивного вмешательства в российские выборы, в том числе распространение недостоверной информации о них, сопоставимо с официальными расходами страны на организацию самого голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут прохoдить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Однoвременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выбoры глав девяти субъектов России (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты зaксобраний) и 39 региональных парламентов.