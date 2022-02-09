В Госдуме заявили, что «Северный поток — 2» находится вне отношений с США

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В годы своего правления Михаил Саакашвили четыре раза тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко и уговорил не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом экс-президент Грузии рассказал в тбилисском суде. Его слова приводит ТАСС.

Я и правда был четыре раза в Лондоне и провёл четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не...