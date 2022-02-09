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В Госдуме заявили, что «Северный поток — 2» находится вне отношений с США

Депутат ГД Гладких: «Северный поток — 2» находится вне экономических отношений с США
16:44, 09 февраля 2022
В Госдуме заявили, что «Северный поток — 2» находится вне отношений с США Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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«Северный поток — 2» находится вне экономических отношений с США, это вопрос сотрудничества между Россией, Германией и Европой, заявил депутат Госдумы Борис Гладких Daily Moscow. Запретить строительство или ввод в эксплуатацию газопровода Штаты не в состоянии, так как не имеют способа это сделать, отметил он.

Я считаю, что строительство «Северного потока — 2» лежит в плоскости экономических отношений Германии, Европы — именно тех покупателей, которые расположены на территории Европы, желающих получить этот газ, и Российской Федерации. Но никак не в плоскости отношений с Соединёнными Штатами. Поэтому запретить строительство, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» США не в состоянии. У них не для этого прямых инструментов, — сказал Гладких.

Он добавил, что проект будет реализован, несмотря на сообщения о возможных санкциях, — «здравый смысл сделает своё дело».

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва найдёт других покупателей на газ, который предназначен для «Северного потока — 2», если газопровод не введут в эксплуатацию. В запуске проекта больше заинтересованы в Европе, отметил он и добавил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российский газ. А эта ситуация, по его словам, сложилась исключительно из-за проблемы Украины.

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