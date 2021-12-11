Депутат Госдумы заявил, что на Украине «распилят» выделенные США деньги

Деньги, направленные Вашингтоном Киеву на укрепление украинской границы, «распилят». При этом американские политики не собираются оказывать реальную помощь властям Украины. Для них важны реакция международного сообщества и сам факт выделения средств, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что пограничная служба страны вместе с посольством США готовит проект, направленный на усиление безопасности на государственной границе на востоке и севере. Для его реализации американские партнёры выделят средства в размере $20 млн.

$20 млн от США уже с нетерпением ждут «стеностроители» на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным «инвесторам» официальный Киев умеет просто великолепно, — отметил Белик.

По словам парламентария, «строительство заборов» — одно из любимых дел украинских политиков.

Мы хорошо помним амбициозный проект [бывшего премьер-министра Украины] Яценюка «Стена», который должен был отгородить Украину от России. Прошло семь лет, что мы видим сегодня: проект в лучшем случае реализован наполовину, на нём украдены десятки, если не сотни миллионов гривен из бюджета, обогатились десятки чиновников, — добавил он.

По словам Белика, американская сторона в принципе не строит реальных планов по оказанию помощи Украине. Её цель — получить реакцию со стороны международного сообщества.

К слову, американские политики прекрасно понимают, что выделенные деньги будут украдены. Но они не ставят реальных целей строительства новой стены. Важен сам факт выделения денег и громкие заголовки в СМИ о системной поддержке Украины со стороны США, — подчеркнул он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью Киева является обеспечение мира в Донбассе «через силу». Он призвал США и европейских союзников к активизации усилий по сдерживанию Москвы.