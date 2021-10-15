«Никому не нужно»: в Госдуме объяснили, почему Россия не признаёт талибов

В настоящее время признавать движение «Талибан» (запрещено в России) никому не нужно, пока же Россия ведёт переговоры с политическим крылом талибов, управляющих Афганистаном. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Мы ведём переговоры с политическим крылом талибов, которые взяли власть в свои руки и управляют государством. Есть некоторое различие между политическим крылом и самой структурой организации талибов, которые действуют в других странах. Сегодня признавать движение «Талибан» не нужно никому, — рассказал политик.

Он напомнил, что террористы, которых позже признали, были в Ирландии, ведутся определённые переговоры с басками. Чепа допустил, что «тоже самое может произойти с талибами, но со временем».

Говоря о возможности признания власти талибов в Афганистане, политик подчеркнул, что всё будет зависеть от их планов и позиции по выстраиванию отношений с близлежащими соседями и решения проблемы с наркотрафиком. Чепа считает, что талибы заинтересованы в развитии Афганистана.

За 20 лет присутствия США Афганистан был полностью разрушен, не существует ни одного государства в мире с настолько разваленной экономикой, поэтому самостоятельно страна никогда не поднимется, только с участием мирового сообщества, в первую очередь соседей, — отметил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не нужно торопиться с официальным признанием талибов, но с ними нужно взаимодействовать. Политик также отметил, что на севере страны насчитывается две тысячи боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в России), а их лидеры вынашивают планы по влиянию на другие государства и российские регионы.