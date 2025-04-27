В Госдуме высказались о позиции Трампа по Крыму Депутат Ивлев: позиция Трампа по Крыму основана на историческом объективизме

Позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана на историческом объективизме, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, которые приводит РИА Новости, другая точка зрения безжизненна и убога и связана с непониманием демократических процессов в мире.

В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международно-правового объективизма, прав <...> Исторически вопрос Крыма закрыт, это было поистине всенародное изъявление жителей Крыма на пути в Россию, — подчеркнул депутат.

Ивлев добавил, что жители Крыма «почти стопроцентно» проголосовали за вхождение в Россию. Он считает, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.

Ранее Дональд Трамп, комментируя статью в The New York Times, назвал нелепыми требования о возвращении Украине утраченных территорий, включая Крым. Он отметил, что издание будет критиковать любую возможную сделку по урегулированию ситуации на Украине, независимо от ее условий.

До этого Трамп на отказ украинского президента Владимира Зеленского признать Крым российским подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. По его словам, лидер может потерять всю страну, если не заключит мир.