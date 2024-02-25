В Госдуме назвали нацистской идею изменить написание Одессы Депутат Шеремет объяснил «вирусом нацизма» идею Киева изменить написание Одессы

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Предложение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об изменении написания названия Одессы на вариант с одной «с» является следствием вируса нацизма, охватившего руководство Украины, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Киеве глумятся над чувствами как живых, так и мертвых людей.

Мы видим отпетых предателей, зараженных вирусом нацизма и оккупировавших нашу Украину. Они глумятся в свойственной им манере над чувствами мертвых и живых людей, — цитирует агентство слова депутата.

Михаил Шеремет также заявил, что «победная весна» скоро наступит. По его словам, украинским властям придется понести ответственность за свои поступки, избежать народного гнева они не смогут.

Но пускай знают, что победная весна уже близко и им не отвертеться и нигде не спрятаться от справедливого и беспощадного народного гнева, — добавил Шеремет.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал своей немецкой коллеге Анналене Бербок изменить название города Одессы на немецком языке и оставить в нем только одну букву «с». Кулеба напомнил, что аналогичная процедура раньше была проведена в отношении Киева.