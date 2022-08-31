В Госдуме сочли глупой идею о возможном вступлении Украины в НАТО Депутат Чепа счел глупой идею о возможном вступлении Украины в НАТО до конца спецоперации

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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о возможности вступления Украины в НАТО до конца спецоперации России на территории страны. В сегодняшнем положении это теоретически невозможно, рассказал Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он счел такое заявление украинского политика глупым.

Женщина глупая, потому что она даже не понимает, что НАТО в рамках своих норм не может принять в сегодняшнем положении Украину в состав своей структуры. Это просто теоретически невозможно, — заявил депутат.

По словам политика, против вступления Украины в Альянс будет выступать большое количество стран, потому что в случае ее принятия в военно-политический блок, НАТО окажется втянутым в конфликт, что приблизит мир к ядерной войне.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявила, что страна может вступить в НАТО до конца спецоперации. Она напомнила, что Киев много раз просил о вступлении в Альянс и теперь решение остается за Брюсселем. При этом она не согласилась с утверждением о том, что участвующая в вооруженном конфликте страна не может присоединиться к НАТО. По ее словам, экс-генсек НАТО Расмуссен «предложил формулы, по которым это может быть осуществлено».