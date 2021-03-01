Толстой: Россия должна быть готова покинуть Совет Европы

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Россия должна быть готова покинуть Совет Европы в случае запуска трёхсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении РФ. Об этом заявил вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ Пётр Толстой.

Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы её покинуть в том случае, если трёхсторонняя процедура будут запущена в отношении нашей страны, — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что Россия не может терпеть эту «унизительную историю». Ранее Толстой рассказал, что отказ исполнить требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по освобождению оппозиционера Алексея Навального может привести к тому, что он начнёт процедуру исключения из организации России.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее рассказала, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и оно является обязательным для исполнения. Применяется это правило в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить». Глава Минюста России Константин Чуйченко назвал это требование грубым вмешательством в дела страны и заявил, что требование «заведомо неисполнимо», так как противоречит российскому законодательству.

Толстой заявил, что не исключён скорый запуск чрезвычайного трёхстороннего механизма Совета Европы, который даёт возможность вывести РФ из ЕСПЧ из-за отказа Москвы исполнить требование об освобождении Навального, писал NEWS.ru.