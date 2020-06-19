В Госдуме предупредили Киев о последствиях добычи газа у берегов Крыма

https://static.news.ru/photo/187b65f8-1a0d-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpg Крым, Ялта Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Чёрного моря у берегов полуострова будут пресечены. Так он отреагировал на сообщение украинских СМИ, что «Нафтогаз» намерен возобновить разработку месторождений, которая была приостановлена после воссоединения Крыма и России.

Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Он отметил, что возможное освоение шельфа должно обсуждаться на уровне министерств иностранных дел двух стран. Причём придётся учитывать статус полуострова и изменившуюся морскую границу между РФ и Украиной.

Всё должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям, — считает депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о продлении санкций ЕС против России из-за Крыма до июня 2021 года. Он написал, что в отношении Москвы необходимо повышать давление из-за нарушений прав человека, которые, по его мнению, имеют место на полуострове. Также в санкционной политике следует учитывать открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост, отметил дипломат.