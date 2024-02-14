В Госдуме рассказали про раскол на Мюнхенской конференции из-за Украины Депутат Чепа: задача Запада на Мюнхенской конференции — обливать грязью Россию

Фото: Lu Yang/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский, 2020 год

Политики, которые соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, будут обливать грязью Россию, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в ходе мероприятия произойдет раскол между западными политиками из-за ситуации на Украине.

Мы не присутствуем на Мюнхенской конференции. Понятно, что там соберутся политики, задача которых будет одна — обливать грязью нашу страну. Я думаю, что раскол из-за Украины, из-за той ситуации, которую они создали, обязательно произойдёт. И сегодня все эти политики, в первую очередь США, ищут пути, как с наибольшей выгодой для себя выйти из этой ситуации, — заявил Чепа.

Парламентарий добавил, что западные политики будут искать виновных и у себя, и на Украине. Он отметил: по мнению Запада, Россия всегда виновата, так как она поступает не так, как ему выгодно.

Они понимают, что результат предрешен, но он может сложиться и так и этак. И им в определенный момент надо найти кого-то виновного. Кроме России — она у них всегда во всем будет виновна, если она собирается идти своим путем, а не тем путем, который им удобен. И они будут искать виновных как у себя, так и на Украине, — сказал Чепа.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойгсен заявил, что мероприятие пройдет с 16 по 18 февраля. Представители Российской Федерации не получали приглашение на него.

Немецкий политолог Александр Рар отметил, что цель Мюнхенской конференции для лидеров стран Евросоюза — уговорить США вновь начать поставлять оружие Украине. Он отметил, что Германия проявляет наибольшую активность в этом вопросе.