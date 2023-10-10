В Госдуме рассказали, при каком условии США отправят войска в Израиль Депутат Журавлев: США отправят войска в Израиль при вмешательстве Ирана и Ливана

Фото: army.mil

США направят войска на помощь Израилю только в том случае, если палестино-израильский конфликт перерастет в глобальное противостояние с подключением Ливана и Ирана, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, американцы обычно избегают прямого противостояния с Россией, Китаем и Ираном и нападают на заведомо слабых противников.

В нынешней ситуации, конечно, США будут максимально избегать прямого столкновения. <...> Если только все это не перерастет в глобальное противостояние с подключением Ливана и Ирана, тогда и уровень американского вмешательства может быть пересмотрен, — сказал Журавлев.

Он отметил, что США испытывают страх перед крупными странами потому, что понимают, что могут получить серьезный ответ. В качестве примера он привел американское вторжение в Афганистан и Вьетнам, эти страны американцы считали себе не ровней в военном плане.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить в Израиль американскую авианосную группу «Джеральд Форд». Чиновник уточнил, что решение было принято после подробных консультаций с американским лидером Джо Байденом.

Ведомство также подтвердило намерения оказать Израилю дополнительную помощь. Речь идет о поставке вооружения, оборудования и ресурсов, в том числе разных боеприпасов. В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что США будут поддерживать Израиль «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».