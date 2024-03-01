В Госдуме рассказали о возможности войны между РФ и НАТО Депутат Журавлев: ЕС боится войны между РФ и НАТО из-за ядерного оружия

Фото: МО РФ

Война России с НАТО очень вероятна, а провоцирует ее Вашингтон, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, сдерживающим фактором выступает уязвимость ЕС перед ядерным оружием.

Война России с НАТО очень вероятна, как и без применения ядерного оружия, так и с ним. Для Европы это может быть останавливающим фактором, слишком близко все находится, и именно поэтому Гитлер в свое время не применил против Советского Союза оружие химическое. А вот США-то совершенно все равно, что происходит на континенте, который от них отделен океаном, — пояснил Журавлев.

Поэтому, по словам депутата, США «делают все возможное, чтобы стравить нас с Европой и довести до того, чтобы кто-то все же первым сбросил на противника атомную бомбу».

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал гипотетический план нападения России на страны НАТО и Германию, разбитый на четыре этапа. В частности, в рамках первого этапа РФ якобы проведет массовую кампания дезинформации в СМИ и соцсетях, считают журналисты. Целью станет дестабилизация общества и подрыв доверия к либеральной демократии, добавили авторы статьи. Первая фаза, по мнению таблоида, также будет сопровождаться кибератаками и нападениями на объекты критической инфраструктуры.