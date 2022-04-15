В Госдуме рассказали о судьбе платформы Twitch в России

Стриминговая платформа Twitch поощряет русофобские настроения, игнорируя закон «о приземлении», заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он считает, что в скором времени Роскомнадзору придётся оказать давление на представителей сервиса Twitch. Горелкин в собственном Telegram-канале также высказал недовольство насчёт того, что платформа «отрубила» монетизацию контента российским стримерам.

Платформа одной из первых отрубила монетизацию контента российским стримерам и всячески поощряет русофобию. При этом продолжает игнорировать закон «о приземлении». Думаю, уже в ближайшее время стоит ждать от регулятора (Роскомнадзора. — NEWS.ru) введения предусмотренных мер понуждения, — заявил Горелкин.

Он подчеркнул, что представители платформы отправляли в бан пользователей, «которые разоблачали фейки западных СМИ», а также попытались «донести до своей аудитории правду о спецоперации в Донбассе». Однако Горелкин нашёл выход из этой ситуации. По его словам, русские стримеры в будущем перейдут на китайскую платформу Trovo и отечественный WASD.TV.

В марте Twitch уже покинула треть русскоязычных стримеров — они переходят на другие сервисы: китайский Trovo и наш WASD.TV, — отметил он.

Ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин закрыл доступ к каналу ГТРК «Башкортостан». Руководство телеканала сообщило, что никаких предупреждающих сообщений о возможной блокировке или нарушений правил платформы не приходило. На момент блокировки канал имел более 280 тысяч подписчиков.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».