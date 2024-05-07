В Госдуме рассказали, когда прекратится давление Запада на Россию Депутат Толмачев: Запад прекратит давить на Россию, когда проиграет на Украине

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США давят на Россию и ее союзников, ужесточая санкционный режим, и так будет продолжаться, пока Запад не проиграет на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, также давление может прекратиться, когда другие страны переведут все международные расчеты с доллара на национальные валюты.

А пока мы, к сожалению, будем вынуждены играть в эти «шахматы», придумывая все новые и более изящные инструменты обхода санкций. Такова цена слабости, проявленной в 90-х годах, которую вынуждено «оплачивать» уже наше поколение, — пояснил парламентарий.

Политик обратил внимание, что у России все же есть возможность перенести свои связи и логистические цепочки в другие регионы мира, чтобы снизить давление со стороны западных государств. В то же время некоторые партнеры Москвы, которые делают шаги навстречу Штатам, должны быть осмотрительнее в своих действиях, подчеркнул Толмачев, имея в виду Армению.

Николу Пашиняну нечего «продавать» своему избирателю в качестве побед. Внешняя политика полностью провалена, перед экономикой стоят серьезные вызовы, на которые непонятно как отвечать. Разрыв еще и с ЕАЭС — выстрел не в ногу, а в голову, — сказал он.

8 мая состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза в Москве, который посетит в том числе Никол Пашинян. Ереван до недавнего времени не подтверждал его участия в мероприятии, а сам премьер ранее игнорировал события, связанные с деятельностью СНГ и ОДКБ.

Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян отметил, что Пашинян не против разорвать контакты с ЕАЭС. Однако, считает он, премьер ждет от Запада выгодных условий в обмен на такое решение. Самой же Армении, по его словам, участие в ЕАЭС скорее выгодно.