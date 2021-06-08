В Госдуме рассказали, как защитить экспорт российских нефти и газа

https://static.news.ru/photo/efd43d54-c858-11eb-b050-96000091f725_660.jpg Павел Завальный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нет необходимости защищать экспорт своих нефти и газа. В Европе создана конкурентная модель ценообразования на энергоресурсы. Поэтому ещё десять лет назад шла речь о конкуренции газа с газом, и отношение к этому было скептическим. Однако к сегодняшнему моменту случилось то, что случилось, и наш трубный газ конкурирует с СПГ, а его поставки составляют до 60%. Поэтому надо, чтобы наши энергоресурсы были конкурентоспособны. Об этом в беседе с NEWS.ru на полях Примаковских чтений сказал глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

Он отметил, что конкурентоспособность ресурсов необходима и в рамках новой энергетики. И при переходном периоде Россия должна встраиваться в общий тренд и выдавать более экологичные решения.

Сегодня обсуждается на первом этапе в той же Европе производство водорода. Обсуждается вариант, при котором мы будем подавать потребителю метановодород, сохраняя потребителя. 10% массы содержания водорода в метановодорной смеси снижает вдвое выбросы CO2. То есть мы должны постепенно идти к новой энергетике, используя наши преимущества и преимущества природного газа. Надо в этом участвовать, этим заниматься, — подчеркнул Завальный.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет, в него вошли все сферы российского ТЭК — от добычи ресурсов до снабжения жилых домов теплом и электричеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.