В Госдуме рассказали, как Россия может вернуть Донбасс

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что существует способ, с помощью которого можно обосновать российскую принадлежность Донбасса. По его словам, юристы должны составить документ, признающий недействительным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, в рамках которого большевики передали эту территорию Украинской ССР. Об этом сообщает URA.RU.

Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально, — заявил Водолацкий.

Этот акт привёл к трагичным последствиям. В данном документе, как считает депутат, Владимир Ленин узаконил передачу Украине Области Войска Донского.

Водолацкий напомнил, что Украина во многом состоялась в нынешних границах благодаря СССР. Помимо Донбасса в 1922 году, в 1939 году к Украинской СССР были присоединены Галиция, Волынь и Буковина, а при Хрущеве — Крым, заключил депутат.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о том, что ситуация в Донбассе становится всё более острой. Он отметил, что казавшиеся смешными сделанные им ранее заявления о неизбежности войны сегодня стали обыденными. Во время последнего столкновения украинские отряды нанесли территории Донбасса значительный урон, отметил военный.