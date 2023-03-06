В Госдуме раскрыли причины подростковой жестокости Депутат ГД Останина: невнимание общества является причиной подростковой жестокости

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала URA.RU, что участившаяся подростковая жестокость связана с тем, что общество стало меньше уделять внимание тому, чем духовно обогащаются дети. Парламентарий подчеркнула, что к этому причастны как педагогический коллектив, так и родители. Она отмела идею о том, что подростковая самоорганизация является результатом особенности психики детей.

Я сама педагог по образованию и прекрасно отдаю себе отчет, что подростковая самоорганизация — не результат особенности психики детей этого возраста. Это результат невнимания общества в широком смысле этого слова. Начиная от школы, родительского сообщества, всего общественного пространства за тем, чем питаются наши дети духовно, — сказала Останина.

Он отметила, что дети, как и взрослые, переживают за проблемы, которые стоят перед страной, и ищут свои «жизненные смыслы».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором учительница ругает восьмиклассника за опоздание на выступление, приуроченное к 23 Февраля. Женщина заявила, что таким, как ученик, на Украине пускают пулю в висок. Учительница пригрозила подростку тем, что он больше не будет учиться в ее классе. Позже преподавательница уволилась и публично извинилась перед учеником.

27 февраля ученики московской школы № 2031 опубликовали видео, как учитель избил их одноклассника во время урока по финансовой грамотности. Мужчину возмутили длинные волосы ученика и он потребовал от него покинуть кабинет, а когда восьмиклассник отказался, учитель повалил его, вытащил из кабинета и начал избивать.