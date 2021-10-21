В Госдуме прокомментировали слова представителей ВСУ о вторжении России

Глава комитета Госдумы по СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал заявления командующего силами спецопераций ВСУ о том, что все области Украины должны быть готовы к вторжению РФ. Эти высказывания он назвал попыткой завуалировать сложную социально-экономическую ситуацию в стране, пишет РИА Новости.
До этого командующий силами специальных операций ВСУ Григорий Галаган
Это попытка взять и всё переложить на Россию в очередной раз. [Они говорят своим гражданам]: мобилизуйтесь, потерпите, вот русские идут или скоро придут, — прокомментировал Калашников слова военных.
Ранее депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал экономическое положение на Украине при президенте Владимире Зеленском. Он сравнил ситуацию в стране с помойной ямой. Колтунович обвинил украинские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции.