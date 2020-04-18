Депутат ГД: Зеленский хочет уничтожить народ Донбасса

https://static.news.ru/photo/6855d4d4-8171-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании уничтожить народ Донбасса.

Ранее украинский лидер сообщил, что как только из Донбасса «выйдут войска», страна возьмёт контроль над границей и проведёт местные выборы. На это Водолацкий заметил, что войска Луганской и Донецкой народных республик — это простые граждане, которые взялись за оружие и не допустили на свою землю банды «Правого сектора» (запрещённая в РФ организация).

Если Зеленский говорит, что «войска уйдут», то он подразумевает, что нужно уничтожить народ Донбасса, — цитирует РИА Новости Водолацкого.

Он добавил, что президент Украины не сможет преодолеть сопротивление тех людей в Донбассе, которые не желают допустить на свою землю националистов. Кроме того, по мнению депутата, если Зеленский поддерживает национализм в Украине, то он продолжает развязанную своим предшественником Петром Порошенко гражданскую войну.

NEWS.ru писал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен вести диалог с жителями Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых республик. По его словам, Киев никогда не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, но готов общаться с украинскими гражданами.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины после смены власти в стране в результате Евромайдана. Украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.