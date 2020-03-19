https://static.news.ru/photo/fcfcc6a4-6a03-11ea-928b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что западные страны должны снять санкции в отношении Сирии из-за коронавируса.

По его словам, распространение этого заболевания в стране, ослабленной войной, может стать катастрофой.

Требование сирийских властей к западным странам о снятии санкций является обоснованным и должно быть выполнено, — заявил Железняк журналистам.

Он напомнил, что Сирия измучена войной, в стране разрушена экономика и социальная сфера. Депутат подчеркнул, что отсутствие усилий по сдерживанию развития коронавируса в отдельно взятой стране негативно отразится на ситуации в регионе и мире.

Железняк считает, что отсутствие экономической блокады позволит властям Сирии сосредоточить усилия на противостоянии коронавирусу, сообщают РИА Новости.

Мир столкнулся с общей бедой, для борьбы с которой надо отбросить все распри, политические амбиции, отказаться от санкций и незаконных ограничений, чтобы максимальное число людей уберечь от заражения, — считает депутат.

В настоящий момент в Сирии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В стране закрыты все места массового скопления людей, прекращено воздушное сообщение со странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта сухопутная граница с Ливаном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пандемия коронавируса является «настоящей проверкой на человечность» в международных отношениях. По её словам, это проверка способности оставаться людьми в самые сложные моменты.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что государства, заявляющие себя как мировые лидеры, должны «показать достойный пример экономической поддержки», однако, по её мнению, они этого не делают.

Всего в мире коронавирусом заразились 219 583 человека, умерли — 8 928, поправились 84 801. В России заболевание обнаружили у 147 человек, вылечились шесть пациентов.