Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что западные страны должны снять санкции в отношении Сирии из-за коронавируса.
По его словам, распространение этого заболевания в стране, ослабленной войной, может стать катастрофой.
Требование сирийских властей к западным странам о снятии санкций является обоснованным и должно быть выполнено, — заявил Железняк журналистам.
Он напомнил, что Сирия измучена войной, в стране разрушена экономика и социальная сфера. Депутат подчеркнул, что отсутствие усилий по сдерживанию развития коронавируса в отдельно взятой стране негативно отразится на ситуации в регионе и мире.
Железняк считает, что отсутствие экономической блокады позволит властям Сирии сосредоточить усилия на противостоянии коронавирусу,
Мир столкнулся с общей бедой, для борьбы с которой надо отбросить все распри, политические амбиции, отказаться от санкций и незаконных ограничений, чтобы максимальное число людей уберечь от заражения, — считает депутат.
В настоящий момент в Сирии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В стране закрыты все места массового скопления людей, прекращено воздушное сообщение со странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта сухопутная граница с Ливаном.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пандемия коронавируса является «настоящей проверкой на человечность» в международных отношениях. По её словам, это проверка способности оставаться людьми в самые сложные моменты.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что государства, заявляющие себя как мировые лидеры, должны «показать достойный пример экономической поддержки», однако, по её мнению, они этого не делают.
Всего в мире коронавирусом заразились 219 583 человека, умерли — 8 928, поправились 84 801. В России заболевание обнаружили у 147 человек, вылечились шесть пациентов.
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