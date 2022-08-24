В Госдуме призвали ответить Латвии на притеснение россиян Депутат Затулин: необходимо заняться репатриацией граждан России из Латвии

Фото: Стрингер/РИА Новости

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге

Россия должна заняться репатриацией своих граждан из Латвии и создать для прибалтийской страны «экономические проблемы», считает депутат Госдумы Константин Затулин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Политик раскритиковал заявления латвийского президента Эгилса Левитса об изоляции «нелояльной государству части российского общества» и заявил, что события на Украине используются для «окончательного сведения счетов с русскоязычным населением».

Затулин считает, что Россия должна на государственном уровне заняться репатриацией своих граждан из Латвии, а также всеми способами помогать им на общественном уровне.

Россия должна сделать вывод о политике этого государства на всех направлениях — политическом, экономическом и так далее. Надо создать трудности, проблемы. Обнулить транзит через Латвию. Ведь, как известно, в басне «Слон и Моська» результат не на стороне Моськи, — считает депутат.

Политик считает, что Латвия доводит до логического завершения «антирусский» курс. Он отметил, что осуждение шагов российского государства приводит к шовинизму и преследованиям по национальному признаку. По его мнению, подобные заявления обнажают фальшь о свободе и демократии Евросоюза.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. По словам главы республики, конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию россиян в стране.