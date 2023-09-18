В Госдуме предрекли новую войну между Азербайджаном и Арменией Депутат Новиков: конфликт между Баку и Ереваном может перейти в активную фазу

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Конфликт между Баку и Ереваном может перейти в активную фазу из-за вмешательства западных стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Кроме того, депутат приветствовал одновременное задействование Лачинского и Агдамского коридоров. По его словам, армянская сторона должна быть наиболее заинтересована в создании благоприятной ситуации для населения Карабаха.

Все коммуникационные меры, которые могут помочь населению этой области, должны быть реализованы. Мы не должны ожидать от Еревана ничего, кроме конструктивного и адекватного подхода к оценке ситуации, и приветствовать такие действия. В противном случае было бы странно, — заявил Новиков.

Депутат также выразил опасение, что ситуация между Баку и Ереваном может обостриться из-за влияния Запада.

Как дипломатические, так и разведывательные службы западных стран активно используют все свои возможности в этом направлении, — напомнил Новиков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжает содействовать разрешению гуманитарной ситуации в Карабахе на основе инициативы главы МИД РФ Сергея Лаврова о разблокировании Лачинского и Агдамского маршрутов для гуманитарных перевозок. В дипломатическом ведомстве считают, что улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе поспособствует возобновлению ритмичной работы по реализации договоренностей, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.