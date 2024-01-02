В Госдуме предрекли судьбу «Северных потоков» в 2024 году Депутат Госдумы Ананских усомнился в запуске «Северных потоков» в 2024 году

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Запуск подорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2024 году едва ли возможен, виновники произошедшего до сих пор не установлены, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В начале работы этих ниток заинтересованы как европейские страны, так и Россия, пишет Lenta.ru. При этом газопроводы принадлежат не РФ, а международным компаниям.

Безусловно, проект выгоднее восстановить. Конечно же, не сейчас, и не уверен, что в 2024 году. Пока не будет какой-то уверенности в том, что найден виновник этой катастрофы, конечно, никто проект восстанавливать не будет. При этом напомню, что это собственность не России, а международного консорциума компаний, — заявил Ананских.

Парламентарий добавил, что европейские страны крайне заинтересованы в поставках энергоносителей из России. Однако до тех пор, пока между сторонами будет оставаться недопонимание, газопроводы функционировать не начнут, отметил он.

Американский журналист Сеймур Херш ранее предположил, что США начали подготовку к подрыву газопровода «Северный поток» за недели до начала специальной военной операции России на Украине. По его мнению, изначально Вашингтон ставил своей целью сдерживание Москвы, однако время, когда произошел инцидент, может говорить о том, что диверсию переориентировали против Берлина, который выглядел слабым звеном в коалиции поддержки Киева.

По словам 86-летнего журналиста, диверсия готовилась к началу мая 2022 года, однако президент США Джо Байден отложил ее без объяснения причин. К теме взрывов вернулись в конце сентября. В результате три из четырех веток газопровода были уничтожены после того, как «взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства», утверждает Херш.