Шеремет предложил Зеленскому обменять себя на боевиков с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам обменять себя на боевиков, засевших на металлургическом комбинате «Азовсталь», расположенном в Мариуполе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинский лидер воспринимает происходящее как кино, посылая на смерть чужих сыновей и отцов. Шеремет выразил мнение, что Зеленский переживает за «Азовсталь» лишь потому, что там оказались иностранные наёмники и инструкторы, жизнь которых, по мнению парламентария, для президента Украины ценнее украинских солдат.

Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на «Азовстали». Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно, — сказал он.

Шеремет также прокомментировал опубликованное СБУ видео, на котором задержанный глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается к президентам России и Украины с просьбой обменять его на «защитников Мариyполя». По его мнению, видео могло быть записано под диктовку украинских спецслужб.

Националисты, по всей видимости, заставляют его говорить те или иные фразы. Я в этом ни секунды не сомневаюсь, — сказал депутат.

Ранее Вооружённые силы России вновь обратились к боевикам и иностранным наёмникам на «Азовстали» в Мариуполе и призвали их сложить оружие. Назначенное для этого время — 14:00 20 апреля. Для проведения гуманитарной операции в указанную дату и время ВС РФ и силы ДНР прекратят боевые действия на период режима тишины. Гуманитарные колонны с автобусами и машинами скорой помощи будут развёрнуты в трёх направлениях.