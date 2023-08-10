В Госдуме предложили вариант решения конфликта в Нигере Депутат Госдумы Новиков предложил решить конфликт в Нигере дипломатическим путем

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Урегулирование ситуации в Нигере требует диалога как на национальном уровне, так и с соседними государствами, и дипломатия — главный аспект, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, наилучшим вариантом будет, если поиск урегулирования будет вестись на африканском континенте, а не за счет вмешательства крупных западных государств.

Будет гораздо лучше, если поиск урегулирования будет вестись на африканском континенте, а не за счет вмешательства крупных западных государств. Я думаю, что Россия должна ориентироваться на позицию нынешней власти переходного периода, и если они попросят о помощи и организации мирных переговоров, такое решение будет обсуждено и может быть принято, — рассказал Новиков.

Парламентарий отметил, что пока таких обращений в адрес Москвы не поступало. Это может означать, что в Нигере планируют самостоятельно урегулировать ситуацию, либо рассчитывают выстроить план стабилизации. И если этот план не будет сопрягаться с агрессивными действиями со стороны других государств, то обращения с просьбой поддержки не потребуются.

Сам факт, что соседи Нигера отказываются от радикальной оппозиции и говорят о готовности к переговорному процессу, можно воспринимать позитивно. Нынешние власти переходного периода могут пойти на эти переговоры, несмотря на то, что целый ряд соседних государств высказались нейтрально и решили, что народ должен сам решать свою судьбу. С другой стороны, есть государства, которые оценивают происходящее в Нигере как мятеж и государственный переворот, — сказал Новиков.

Он добавил, что только в процессе диалога и соблюдении ряда процедур можно будет оценить, являются ли эти действия военных отражением общенациональной точки зрения или нет. Исходя из ситуации в Нигере, перспективы урегулирования ситуации с нынешними властями очень велики.

Ранее президент Нигерии Бола Тинубу заявил о готовности вести переговоры с лидерами мятежников. Он сообщил о планах продолжить контакты с заинтересованными сторонами, чтобы «обеспечить возврат к демократии как можно скорее».

До этого лидер мятежников в Нигере и председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. Согласно данным, в его состав войдет 21 министр.