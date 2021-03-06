Депутаты потребовали от Кравчука разъяснить ультиматум России

https://static.news.ru/photo/bddabc8c-7e76-11eb-9f45-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко потребовал от главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука пояснить свои слова о «радикальных шагах» в адрес России.

Ранее Кравчук пригрозил российской стороне «серьёзными шагами», если Москва не признает себя стороной конфликта на востоке Украины.

Кравчуку следует прояснить свои слова, которые звучат как ультиматум, угроза безопасности России и войны. Подобные вещи не должны оставаться без реакции, — сказал РИА Новости Козенко.

Он добавил, что если речь идёт об угрозе возобновления Киевом полномасштабных действий в Донбассе, то к Минским соглашениям, равно как и, в принципе, к каким-либо договорённостям, это не имеет никакого отношения. Парламентарий предложил сначала Украине определиться, хочет ли она войны и уничтожения русскоязычного населения Донбасса или же всё-таки готова идти на компромисс ради мира.

Попытки Украины усидеть сразу на двух стульях — и воевать в Донбассе, и формально участвовать в переговорах, якобы стремясь к урегулированию конфликта — это было и остаётся главной и единственной стратегией Киева. Ни к чему хорошему она не приведёт, в этом я с Кравчуком согласен, — считает Козенко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий. Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.