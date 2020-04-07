В Госдуме попросили МИД помочь вернуть россиян из Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/0f9dfa06-78e8-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерству иностранных дел следует оказать содействие в возвращении граждан России из Нью-Йорка. С таким обращением к главе МИД Сергею Лаврову выступила зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В письме, направленном на имя руководителя внешнеполитического ведомства, сказано, что несколько россиян из-за прекращения авиасообщения в условиях эпидемии коронавируса на протяжении долгого времени остаются на территории США. При этом они пребывают в условиях, «угрожающих их жизни и здоровью», без средств к существованию и доступа к надлежащей медицинской помощи, передаёт РБК.

Пушкина также попросила МИД проинформировать её о результатах работы по поддержке других российских граждан, остающихся на территории Соединённых Штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» вернёт на родину россиян, которые находятся в США. Самолёт авиакомпании вылетит из Нью-Йорка 8 апреля.