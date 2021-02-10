В Госдуме пообещали не позволить самолётам НАТО летать над Крымом

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что самолёты Североатлантического альянса не смогут использовать воздушное пространство Крыма без разрешения Москвы. Парламентарий подчеркнул, что армия России является гарантом полной неприкосновенности границ.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО Патриком Тёрнером предложил использовать небо над Крымом для операций Альянса по транспортировке грузов, оборудования и войск.

Представляющий Крымский регион в нижней палате российского парламента Шеремет призвал украинские власти быть аккуратнее с провокационными заявлениями, касающимися других государств.

Ни самолёты НАТО, ни Украины не будут летать над Крымом без нашего ведома и разрешения. <...> Подобные заявления вызывают удивление и трудно объяснимы для всего здравомыслящего, в том числе международного сообщества. Пора уже киевским властям прекратить разевать рот на чужие территории. За столь вольные высказывания о российской территории нужно применять санкции. Западным странам же стоит осознать, что с Россией надо дружить, — приводит комментарий депутата РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранным войскам находиться на территории страны для участия в «многонациональных учениях» в 2021-м. В администрации главы государства отметили, что всего Киев запланировал организовать восемь манёвров. Кроме того, Зеленский отправит соотечественников на учения за пределами страны вместе с государствами — участниками НАТО.