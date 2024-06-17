В Госдуме перечислили страны, которые разместят у себя ядерное оружие США Депутат Журавлев: Польша и Прибалтика мечтают разместить ядерное оружие США

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У США, которые десятилетиями хранят свои ядерные боеголовки в Европе, не возникнет никаких проблем с тем, чтобы отправить это оружие в новые страны ЕС, сказал в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, некоторые соседи РФ мечтают, что на их территории появится часть американского ядерного арсенала.

Польша и Прибалтика спят и видят, когда обзаведутся такими игрушками, а только что вступившие в блок Финляндия и Швеция лишь манерничают, изображая, что могут ставить какие-то условия. В итоге как прикажут в Вашингтоне, так и сделают в Хельсинки и Стокгольме, — пояснил он.

По мнению Журавлева, к угрозам НАТО о размещении дополнительных единиц ядерного оружия в Европе следует относиться серьезно. Он подчеркнул, что ради противостояния России США пойдут на многое.

Это точно не блеф и не пустая угроза, Соединенные Штаты готовы на все, чтобы противостоять России. Мы тоже не будем сидеть сложа руки и ждать, пока они развернут ядерный потенциал во всех странах НАТО и у их союзников. Нам тоже придется отвечать подобными делами. Как мы видим, даже неядерные ракеты на наших кораблях рядом с Кубой вызывают у них истерическую панику. Значит, будут и ядерные, — резюмировал собеседник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны Альянса обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, пояснив, что пока на эту тему идут консультации.