В Госдуме отреагировали на требование Киева компенсации из-за медуз в Азове

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Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» готовятся к партизанской войне с НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.

Крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном его понимании не является основной целью этих манёвров. Значительная часть учений пройдёт в урбанизированной местности. Такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к...