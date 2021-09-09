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В Госдуме отреагировали на требование Киева компенсации из-за медуз в Азове

21:19, 09 сентября 2021
В Госдуме отреагировали на требование Киева компенсации из-за медуз в Азове Фото: pixabay.com
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Депутат Государственной думы Артём Туров заявил, что украинские власти живут в параллельной реальности. Так он в эфире телеканала «Дума ТВ» прокомментировал призыв главы украинского региона вытребовать у России через суд деньги за нашествие медуз в Азовское море.

Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере, — пояснил Туров.

Он добавил, что Киев видит «руку Кремля» даже в природных катаклизмах.

Ранее стало известно, что глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предлагает подать в суд на Россию из-за нашествия медуз в Азовское море, которые испортили региону курортный сезон. Он считает, что большое количество опасных морских обитателей стало следствием строительства Керченского моста.

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