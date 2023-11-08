В Госдуме отреагировали на приостановку странами НАТО участия в ДОВСЕ Депутат Швыткин: приостановкой участия в ДОВСЕ страны НАТО выбрали конфронтацию

Фото: Capt. H Howey; Capt. H Howey; Ca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приостановка участия стран НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) говорит о том, что блок выбрал путь конфронтации, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что Россия ранее вышла из договора, так как страны Альянса уже нарушали его положения.

Тем не менее мы сказали, что дверь для переговоров о возможном восстановлении участия нашей страны в действии данного договора открыта. К сожалению, страны блока НАТО показали свое истинное лицо в очередной раз и выбрали путь конфронтации, эскалации и напряженности, действуя по двойным стандартам, — подчеркнул депутат.

Швыткин добавил, что страны НАТО на словах декларируют приверженность неразжиганию военных конфликтов, однако в действительности идут по другому пути, что делает ДОВСЕ «бессмысленным».

МИД РФ официально заявил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября. В ведомстве подчеркнули, что документ прекратил свое существование для Москвы. После этого в НАТО заявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. За приостановку высказались все члены объединения.