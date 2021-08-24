В Госдуме отреагировали на планы создать антироссийский фонд на Украине

Член Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал NEWS.ru планы Запада создать фонд противодействия влиянию России на Украине.

Создание такого фонда — это попытка вмешательства во внутренние дела России, попытка очередного антироссийсокого центра, который будет поддерживать националистические, профашистские, нацистские движения, процветающие на Украине, — заявил Чепа.

Он не исключил, что деятельность этого фонда будет финансироваться разведслужбами западных стран и выполнять свои антироссийские функции. Депутат подчеркнул, что Москва будет выступать против этого и станет призывать всю общественность, чтобы вокруг российских границ не разжигались очередные конфликты.

Ранее замглавы МИД Великобритании Венди Мортон на странице посольства страны в Киеве в Facebook заявила о планах Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Швеции по созданию фонда противодействия влиянию РФ на Украине. Он начнёт работать к декабрю, в течение трёх лет планируется привлечь $50 млн. Заявлено, что средства направят пострадавшим от конфликта на юго-востоке Украины.