https://static.news.ru/photo/9280a58e-5b0d-11ea-8b5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любое мирное соглашение лучше военных действий. Об этом заявил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя договорённость, подписанную властями США с афганским движением «Талибан» (запрещено в России).

Он отметил, что Штатам с помощью своих войск удалось создать определённую систему контроля. Главное, чтобы американским военным удалось передать её афганским коллегам в процессе выхода из страны.

Парламентарий добавил, что «определённый результат» может быть достигнут, если все условия соглашения будут соблюдаться сторонами, сообщает РИА Новости.

Документ был подписан США и «Талибаном» 29 февраля в Катаре. Он предусматривает полный вывод из Афганистана американских войск и их союзников в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога.

Как ранее писал NEWS.ru, Вашингтон также намерен отменить санкции в отношении членов организации. Предполагается, что это произойдёт летом 2020 года.