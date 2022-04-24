В Госдуме оценили шансы Макрона стать самым влиятельным политиком в Европе

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции во втором туре. По словам парламентария, амбиции стать основным политиком в Европе у действующего французского президента сейчас выше, чем у кого-либо, пишет РИА Новости.

Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов, набирая 57,6% голосов. Лидер крайней правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает 42,4%. Ле Пен уже признала своё поражение на выборах.

Следовало ожидать, что Макрон побеждает, последние данные о результатах подтверждают, что он побеждает с большим преимуществом. Думаю, стоит ждать каких-то изменений, много было дано [обещаний] в предвыборной гонке, — сказал Алексей Чепа.

Что касается изменения статуса Макрона в европейской политике, то шансы у него стать ключевым политиком есть, считает парламентарий.

Амбиции Макрона сейчас выше, чем у кого-либо, — пояснил депутат.

Ранее кандидат на пост президента Франции депутат парламента Марин Ле Пен признала поражение на выборах. Она отметила, что не отчаивается и «не сожалеет» о неудаче. Ле Пен также заявила о намерении продолжить политическую карьеру.