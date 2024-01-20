В Госдуме оценили риск прямого военного столкновения России и Франции Депутат ГД: появление французов в зоне СВО спровоцирует конфликт Москвы и Парижа

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прибытие французских наемников в зону боевых действий на Украине негативно отражается на системе международного права, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По словам парламентария, этот эпизод может привести к открытому вооруженному столкновению России с Францией.

Пока что Париж отрицает факт появления своих кадровых военных на Украине. Но подобные сообщения в любом случае создают риск открытого конфликта наших стран. Этого никто не хочет, поэтому Франции стоит как можно скорее четко прояснить свою позицию и пролить свет на упомянутые факты, — сказал Гаджиев.

Депутат напомнил, что Украина на прошлой неделе подписала с Великобританией соглашение, которое легализует оказание военной помощи Киеву.

Однако с Евросоюзом, в частности Францией, договоров о взаимной помощи у Киева нет. Поэтому все, что сейчас делают европейцы с американцами на территории украинского государства, остается вне международного права. Безусловно, это и не останется без ответа со стороны нашей страны, — подытожил Гаджиев.

Ранее посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что вызов связан с уничтожением пункта дислокации иностранных бойцов в Харькове, среди которых оказались и десятки наемников из Франции. В свою очередь МИД Франции отверг обвинения Москвы. Представители ведомства заявили, что в боях на Украине кадровые военные Пятой республики не участвуют, а информацию об уничтожении десятков французских наемников в Париже назвали «очередной грубой манипуляцией».