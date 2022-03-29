«С трудом верю»: в ГД оценили украинскую систему гарантий безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что в вопросе украинской системы гарантий безопасности обязательно должны быть прописаны договорённости России и Украины. По его словам, есть несколько примеров, как Киев и ряд европейских стран нарушали определённые условия. Ранее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина предложила систему гарантий безопасности, на которой будет построено «новое будущее» страны. Её гарантами могут стать Турция, Израиль, Польша и Канада.

Мы помним, как в 2013 году поступили по договорённостям Януковичи и ряд министров иностранных дел европейских стран. Мы помним, что было с Минскими договорённостями и мы надеемся, что определённые гарантии всё-таки будут выполняться этими странами. Я с трудом верю в гарантии польской стороны. Я уверен, что на польской стороне настаивала Украина. Тем не менее гаранты нужны, — сказал Чепа.

В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины, которые длились более трёх часов. Встреча началась около 11.30 мск и проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что переговоры прошли конструктивно. Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По словам Мединского, при условии быстрой работы по договору и нахождении требуемого компромисса, возможность заключить мир станет гораздо ближе.