В Госдуме оценили критичность положения ВСУ Депутат Журавлев: не похоже, что у ВСУ не хватает оружия

Фото: МО РФ

Заявления о нехватке оружия у ВСУ рассчитанная европейского и американского обывателя, который устал за свой счет кормить киевский режим, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, враг силен и хитер, поэтому нельзя недооценивать его.

Вокруг Украины все европейские и американские политики причитают, как наседки, рассказывая, как плохо ей будет, если не поступит вдоволь западного оружия. Только вот на фронте что-то не заметно, чтобы ВСУ испытывали недостаток в технике или боеприпасах. Стреляют, конечно, чуть меньше, чем в разгар того самого пресловутого контрнаступления, но ведь огонь-то не заканчивается. Ни в коем случае нельзя недооценивать врага, который силен и хитер, — сказал Журавлев.

По его словам, вся слезливая истерика с просьбами помочь больше рассчитана на европейского и американского обывателя, «который устал за свой счет кормить киевский режим».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о скорой нехватке оружия у ВСУ. Германия считается вторым (после США) по величине помощи союзником Украины. В свете этого факта канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно упрекал коллег по ЕС. Так, на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе политик сказал, что многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины. По его словам, Германия не может справиться с военной помощью Киеву в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США».