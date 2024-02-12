В Госдуме объяснили, как смена главкома отразится на ВСУ Депутат Журавлев: при Сырском ВСУ продолжат выполнять приказы Запада

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Смена командующего ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского вряд ли окажет существенное влияние на действия украинской армии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, приказы для войск все равно будут поступать из Вашингтона.

Мне не слишком понятен ажиотаж вокруг нового командования ВСУ, ведь от перемены мест слагаемых, как известно, сумма не меняется. Сырский — вовсе не человек со стороны, он принимает участие в охоте на мирных жителей Донбасса с 2014 года и зарекомендовал себя как «Генерал 200» из-за того, что и своих солдат никогда не щадил, — пояснил парламентарий.

По мнению Журавлева, единственное отличие Сырского от предшественника заключается в том, что новый главком будет работать, не задавая лишних вопросов. А история с оставленной им в России семьей лишний раз подтверждает, что карьера для генерала важнее всего остального, считает депутат.

И на месте украинских военных стоило бы задуматься — сдавшись в плен, они хотя бы останутся в живых, а вот командование генерала Сырского точно приведет их к смерти, — заключил политик.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, чье место занял экс-командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Назначение привлекло внимание не только из-за послужного списка генерала, которого называют ответственным за операцию в Бахмуте, перешедшем под контроль ВС РФ, но из-за его происхождения.

Сырский родился и провел детство и юность, а также получил образование в России, переехав на Украину в середине 1980-х. Во Владимирской области РФ остается его семья — мать, отец и брат. В соцсетях родня главкома активно поддерживает российскую власть, а еще каждый год участвует в акции «Бессмертный полк», выходя на шествие с фотографией деда Сырского — ветерана ВОВ.