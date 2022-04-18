В Госдуме объяснили, почему боевики в Мариуполе отказываются сдаваться

Боевики нацбатальонов, которые находятся на территории осаждённого металлургического комбината «Азовсталь», не сдаются из-за запрета украинских властей. Киев не хочет, чтобы Москва получила в их лице компромат и подтверждение антироссийских планов, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, слова которого приводит РИА Новости.

Без всякого сомнения, сегодня есть силы, которые не выпускают и не дают сдаться националистам. Первая сила — киевская власть, которой не нужны живые заказчики, свидетели и исполнители её преступлений, — сказал парламентарий.

Второй силой, по его словам, являются командиры боевиков, совершившие тяжкие преступления. Депутат полагает, что большинство боевиков хотят сдаться, но это зависит от того, смогут ли они справиться «с удерживающим их меньшинством».

Ранее Минобороны РФ предложило боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия и сдаться. Им гарантировали жизнь и обращение в соответствии с нормами Женевской конвенции. Однако те отказались от предложения и продолжили боевые действия.

19 апреля российские военные вновь обратились к боевикам, призвав принять «единственно правильное решение» и сложить оружие. На то, чтобы сдаться и покинуть территорию завода, боевикам было дано два часа — с 14:00 до 16:00 мск. В условленное время был открыт гуманитарный коридор и приостановлены боевые действия.