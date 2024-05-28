В Госдуме объяснили необходимость признания «Талибана» в России Депутат Гаджиев: нельзя не считаться с властью талибов в Афганистане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стремление властей РФ изменить статус движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вполне объяснимо, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По его словам, решение о внесении талибов в список террористов принималось более 20 лет назад — за прошедшие годы многое изменилось.

Ситуация в регионе была такова, что талибов своими партнерами или друзьями мы, конечно, назвать не могли. Сегодня они являются реальной властью в Афганистане, и не считаться с ней нельзя, — отметил политик.

Он добавил, что за время пребывания у власти в центральноазиатской республике талибы сумели продемонстрировать некоторые успехи.

Ими создано новое афганское правительство, они участвуют в международных мероприятиях на территории России. При их власти в разы уменьшился наркотрафик, хотя еще несколько лет назад при правлении ставленников США производство наркотиков в Афганистане приняло поистине гигантские размеры, — обратил внимание Гаджиев.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что Москва близка к установлению полноформатных связей с талибами. По его мнению, восприятие «Талибана» в последние годы сильно изменилось. Если в начале ХХI века Россия считала талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма, то теперь все иначе, пояснил политик.