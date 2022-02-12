В Госдуме объяснили, кто «заставил» Украину попросить встречу с РФ

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что Украину в ЕС решили использовать в качестве посредника для диалога с Москвой. По его словам, не принявшие всерьёз предложения России по гарантиям безопасности члены ЕС теперь хотят вернуться к переговорам, сообщает РИА Новости.

Так Шхагошев отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего, что Киев созывает встречу с РФ и другими государствами — членами Венского документа.

По мнению Шхагошева, Украину формально интересуют учения, идущие на территории России, поскольку «они об этом и так всё практически знают». А вот в ЕС, где ранее «абсолютно легкомысленно отнеслись» к предложениям Москвы, теперь хотят с ней говорить, «не рассчитывая на США».

Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьёзность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит. ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьёзный ответ на российские запросы, — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 декабря провели телефонные переговоры, в ходе которых условились и далее прикладывать дипломатические усилия для разрешения нынешнего кризиса на Украине и в Донбассе. Также Байден заявил о приверженности суверенитету Украины и пообещал «быстрый и решительный ответ» в случае агрессии России против Украины.