В Госдуме объяснили, как СП-2 опустит Украину «с небес на землю»

Политизация «Северного потока — 2» может прекратиться, если будет подписано соглашение между Германией и США по газопроводу. Тогда руководство Украины поймёт расстановку сил по этой теме, написал в Telegram председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу «Северного потока — 2» и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю, — заявил политик.

По его мнению, Берлин не собирается отказываться от проекта «Северный поток — 2», а в Вашингтоне не станут приносить в жертву свои отношения с немцами. Слуцкий отметил, что теперь интересно посмотреть, как украинский президент Владимир Зеленский станет продвигать свою инициативу по газопроводу.

Скорее всего, ему придётся об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил, — отметил парламентарий.

Слуцкий считает, что украинскому президенту на Западе напомнили о «формуле Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Политик подчеркнул, что Киеву следует выполнять Минские соглашения, а не заниматься их последовательным саботажем.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны продолжат противодействовать проекту «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что Киев не намерен допустить реализацию газопровода в том виде, на который рассчитывают в России. Подоляк считает, что речь идёт не только об Украине, но и о европейском регионе в целом.