«Дубина на столе переговоров»: депутат оценил удар США по Сирии

https://static.news.ru/photo/0b47fe84-7806-11eb-a64a-96000091f725_660.jpg Фото: Femnorad/wikipedia.org

Авиаудар США по иранскому ополчению в Сирии говорит вовсе о не о намерениях бороться с терроризмом. Как считает глава группы дружбы между парламентами РФ и САР, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, это элемент давления накануне переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СПВД).

Ничего нового. Удар американцев по иранскому ополчению — ещё одно свидетельство того, что среди целей, которые США преследуют в Сирии, борьба с терроризмом, если и присутствует, то на последнем месте. <...> Думаю, это ещё и элемент давления на Иран в преддверии переговоров по СВПД. Дубина на столе переговоров — излюбленный аксессуар «избранной нации», — цитирует Саблина РИА Новости.

Депутат сравнил американских боевиков с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из-за того, что они «резали головы мирным сирийцам». По мнению Саблина, Штаты открыто грабят Сирию на захваченной её части, в то время как Россия пытается оказать помощь мирному населению республики, старается наладить там жизнь и способствовать возвращению беженцев.

Саблин заметил, что выдуманные предлоги для ударов по силам законного правительства Сирии не являются для Штатов редкостью. Он заметил об агрессивных действиях и при предыдущих президентах США — Дональде Трампе и лауреате Нобелевской премии мира Бараке Обаме. А «смена декораций с республиканских на демократические» в американской администрации ничего не меняет. США лишь проявляют обычное для них лицемерие, прикрываясь событиями в Ираке.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил последствия агрессии США в Сирии. Он считает, что это может привести к обострению ситуации в регионе и к срыву ядерного соглашения с Ираном.