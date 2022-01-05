В Госдуме рассказали об условиях введения сил ОДКБ в Казахстан

Для направления контингента ОДКБ в Казахстан не требуется разрешение парламента РФ. Для этого существует устав организации, а её силы находятся в постоянной готовности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций. Разрешение Думы здесь не требуется, — заявил депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Калашникова, миротворцы смогут находиться в стране столько, сколько сочтёт нужным президент Токаев. При этом в возможных боевых столкновениях с протестующими продолжат участвовать местные силовики.

ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее, — цитирует Калашникова «Интерфакс».

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил о том, что совет принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы после соответствующего обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Сообщается, что миротворцы будут направлены в страну на ограниченный период времени, их действия будут направлены на стабилизацию и нормализацию обстановки в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.

Режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.