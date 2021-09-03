В Госдуме назвали причину русофобии на Украине

Скатывание всех украинских политических лидеров в политику конфронтации с Россией вызвано концепцией унитарного государства, ориентированного на Запад. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

На тенденцию к скатыванию в русофобию украинских лидеров обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме 3 сентября. Затулин считает, что это связано с тем, что президенты Украины не могут отказаться от концепции, которая была предложена на заре становления государства национал-радикалами как единственная версия независимости.

Бесконечный политический перманентный кризис на Украине и неудача, неуспехи президентов Украины в конечном счёте связаны с тем, что они есть жертвы избранной в начале независимости Украины политико-экономической, национальной модели её развития как государства, — цитирует агентство Затулина.

При этом политика унитарного государства в исполнении радикально настроенных членов общества ведёт к постепенной «бандеризации» образования и сфер общественной жизни. Власти же потворствуют этому, не видя альтернативы, считает Затулин. Он также добавил, что это происходит из-за того, что элите Украины не хватает опыта государственности.

Ранее Затулин заявил, что Россия допустила важный просчёт в двусторонних отношениях с Украиной в 1990-е годы.