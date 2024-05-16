В Госдуме назвали истинные интересы Франции в Новой Каледонии Депутат Гасанов: Франция заинтересована в Новой Каледонии из-за запасов никеля

Фото: AP/TASS

Франция озаботилась судьбой Новой Каледонии, так как боится потерять эту заморскую территорию, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джамаладин Гасанов. Он напомнил, что остров обладает одними из крупнейших в мире запасами никеля.

Для Парижа Новая Каледония — важная колония, которую он не хочет терять. В то же время каждый четвертый на острове живет за чертой бедности. Надо отметить, что Франция себя считает индо-тихоокеанской державой, где расположены ее военные базы. А сегодня Индо-Тихоокеанский регион становится главной точкой мирового экономического развития, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что утрата контроля над островом будет серьезнейшим ударом как для президента Франции Эммануэля Макрона, так и для всей Пятой республики в целом.

В столице Новой Каледонии Нумеа с 13 мая проходят акции протеста недовольных французским законопроектом о расширении избирательного корпуса. Он предоставляет право голосования всем проживающим на острове. Ранее это могли делать только граждане Новой Каледонии. Митинги вылились в грабежи и поджоги магазинов и автозаправок.

На открытии межминистерской кризисной встречи премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отправке солдат на остров. Такая мера, по его словам, необходима «для обеспечения безопасности» местных портов и аэропорта.