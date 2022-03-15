В Госдуме назвали агонией украинский закон об уголовке за работу с Россией

Принятый на Украине закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией является признаком «агонии при потере власти», заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Парламентарий отметила, что президент соседнего государства Владимир Зеленский, «очевидно, теряет поддержку и пытается карательными методами удержать людей вокруг себя».

Совершенно очевидно, что Зеленский принимает такой закон — судить за коллаборацию с противником — так как есть масса людей, которые хотят знать правду, говорить правду и сотрудничать с Россией. Закон против коллаборантов всегда принимается в то время, когда ближайшее окружение начинает бежать. Зеленский, очевидно, теряет поддержку и пытается карательными методами удержать людей вокруг себя. Это прописная истина — под дулом пистолета человека можно держать какое-то время, но при первой же возможности он сбежит. Зеленскому это не поможет, это признак агонии при потере власти, — добавила Бутина.

Накануне Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с РФ, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко. Максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы.

Он также высказался по поводу того, что около 20 депутатов Рады покинули страну накануне российской спецоперации. По мнению Корниенко, они все должны быть осуждены на максимальный срок в соответствии с новым законом.

Ранее сообщалось, что Госкомитет по ТВ и радиовещанию Украины объявил о запрете ввоза и распространения издательской продукции из РФ. Решение об этом принято с целью недопущения «культурного и информационного влияния» на население Украины. В ведомстве не уточнили, будет ли запрет распространяться на украинских авторов, которые находятся и работают в России.