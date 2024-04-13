В Госдуме напомнили Кисиде, кто устроил Японии «ядерный ад» Депутат Говырин: Кисида так боится США, что забыл о «ядерном аде» Хиросимы

Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты оказывают настолько сильное давление на премьер-министра Японии Фумио Кисиду, избиравшегося в парламент от префектуры Хиросимы, что тот забыл ядерный ад, который они там устроили, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он прокомментировал выступление политика в Конгрессе США. Говырин задался вопросом, какую ответственность Кисида собрался разделить с Вашингтоном, который так и не извинился за Хиросиму и Нагасаки.

Хочется напомнить ему, как в прошлом — парламентарию, который годами избирался в японский парламент от префектуры Хиросимы, тот ядерный ад, который утроили там США. Непонятно, какую ответственность Кисида собрался разделить с США, которые так и не покаялись за Хиросиму и Нагасаки, — заявил он.

Говырин добавил, что Кисида показал себя как внушаемый и неуверенный человек. При этом США угрожают Японии различными методами вплоть до искусственных землетрясений, чтобы контролировать финансовую систему страны.

Делается это под предлогом испытаний американских плавучих платформ, подводных лодок и других вооружений, которые давно дислоцируются и время от времени проводят якобы испытания именно у берегов Японии, — заключил Говырин.

Ранее о выступлении Кисиды в Конгрессе США высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По мнению дипломата, высказывания японского политика — это стыд и позор.