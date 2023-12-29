В Госдуме констатировали провал мечты Запада об изоляции России Слуцкий: Россия приобретает новых союзников и партнеров в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Россия приобретает новых союзников и партнеров, в то время как Запад надеется на изоляцию страны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ролике, опубликованном на его странице во «ВКонтакте». Парламентарий указал на большую заинтересованность стран Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона в сотрудничестве с Москвой.

Запад так мечтал об изоляции России, а мы приобретаем в мире новых союзников и партнеров из стран Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, да и Европа прозревает, — заявил он.

Слуцкий также упомянул Словакию, Нидерланды и Венгрию, которых еще нельзя причислить к союзникам России, однако их риторика в отношении Москвы изменилась. Кроме того, парламентарий счел закономерным тот факт, что блок БРИКС начал расти в 2023 году.

Они все — Азия, Африка, Латамерика, <...>, безусловно, арабский мир — всё больше и больше верят Москве, — подчеркнул Слуцкий.

Парламентарий добавил, что страны мира видят открытый курс России на многополярный мир «без диктата самозваных гегемонов». По его словам, развитие этого подхода стало качественным изменением в мировой политике.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о провале попытки Запада «отменить» Россию в ЮНЕСКО. Министр подчеркнул, что для этого использовались самые разные методы, в том числе финансовый шантаж ряда государств.